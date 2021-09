Onderzoeksagenda van Gezondheidsraad 2022 bekend

Het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2022 is bekend. Daarin staan de onderzoeken, adviezen en signalen die de raad ongevraagd en in opdracht van de ministeries VWS, Sociale zaken, Infrastructuur en Landbouw uitvoert.

Corona

De raad adviseert de Rijksoverheid veel over de coronacrisis. Ook in 2022 gaan ze daarmee door. Ze geven adviezen over de vaccinatiestrategie. Ook onderzoeken ze de medische, maatschappelijke, psychologische en ethische gevolgen van een coronabesmetting en de pandemie op macro-niveau.

Preventie

VWS vraagt veel aandacht van de raad op het gebied van preventie. Zo doet de raad onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade, eetstoornissen, eenzaamheid en ongeregeldheden tijdens de zwangerschap. Ook op het gebied van bevolkingsonderzoek komen er in 2022 een aantal adviezen.