Online logopedie-tool wil kansenongelijkheid zorg doorbreken

De TinyTaalTool, een online-tool voor vroege signalering van taalachterstanden voor kinderen in groep 2, wil kansenongelijkheid in de zorg doorbreken. De schatting is dat de online logopediescreening 90.000 kinderen een compleet ander leven kan geven.

In Nederland groeien ruim 115.000 kinderen op in armoede. Recent onderzoek van de ABN AMRO Foundation laat zien dat 86 procent van deze kinderen een taalachterstand heeft. Zonder tijdige signalering stapelen problemen zich op. Niet alleen op school, maar ook in zelfvertrouwen, sociaal functioneren en latere arbeidskansen. Brouwer: “Taal is daarmee niet alleen een onderwijsvraagstuk, maar een maatschappelijke sleutel tot gelijke kansen.”

TinyTaalTool

De TinyTaalTool, geselecteerd voor de halve finale van de Zorginnovatieprijs 2026, kan de achterstand in kaart brengen en zo de kansenongelijkheid doorbreken. Mellius Brouwer, Friese senior business analist, betrokken bij de ontwikkeling van de TinyTaalTool. “Deze innovatie richt zich op een urgent maatschappelijk probleem: taalachterstanden bij jonge kinderen blijven vaak onopgemerkt, terwijl juist vroege signalering cruciaal is om kansenongelijkheid te doorbreken. De tool kan daarmee de 90.000 kinderen die armoede leven en een taalachterstand hebben, compleet ten positieve veranderen.”

Online logopediescreening

De TinyTaalTool biedt scholen een praktische manier om taalontwikkeling vroegtijdig in beeld te brengen via online logopediescreening. Een gekwalificeerde logopedist voert de screening op afstand uit, terwijl het kind op school in een vertrouwde omgeving interactieve taalgames doorloopt. Kinderen worden één voor één gescreend. De screening duurt gemiddeld twaalf minuten per kind en kan in korte tijd bij een volledige groep worden uitgevoerd. Brouwer: “Ze ervaren het echter als een spel, een online game.”

Stoplichtmodel

Per kind volgt een uitslag via een stoplichtmodel. Groen betekent dat de taalontwikkeling in orde is. Oranje of rood wijst op een mogelijke taalachterstand. “Bij een uitslag die ‘niet pluis’ is, ontvangen ouders een gericht advies voor vervolgonderzoek of behandeling,” vertelt Brouwer. Ouders behouden daarbij altijd de vrijheid om te kiezen voor traditionele, hybride of online logopedie. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Wat de aanpak onderscheidt van de traditionele screening, is de combinatie van snelheid, schaalbaarheid en professionele uitvoering. “Doordat de screening online plaatsvindt, vervallen wachttijden en reistijd”, licht Brouwer toe. Tegelijkertijd blijft de logopedische expertise centraal staan. “Bovendien fungeert de school als veilige en effectieve plek voor vroegsignalering, waardoor juist ook kinderen worden bereikt die anders buiten beeld blijven.”

Heel Nederland

Brouwer wil na de pilot heel Nederland bereiken. “Dus niet alleen in onze regio, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid kinderen met taalachterstand uit groep 2 zo snel mogelijk kunnen helpen. De Zorginnovatieprijs kan een enorme boost geven aan de tool om na heel Nederland, ook in Europa taalachterstanden te kunnen oplossen. Dan maken we echt impact”, zegt Brouwer.