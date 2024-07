Ook noordelijke zorgorganisaties starten regionale zzp-pool

Initiatiefnemers zijn de zorgorganisaties Alliade, KwadrantGroep, De Zijlen, Vanboeijen, zorggroep Hof en Hiem, zorggroep Sint Maarten, Leppehiem en Trajectum. Rob Vianen, nu nog HR-manager bij Van Boeijen, een Drentse gehandicaptenorganisatie, is de beoogde bestuurder van FAIR Noord. Twintig andere zorgorganisaties uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben al interesse getoond, waaronder ook de noordelijke ziekenhuizen.

Geld in de zorg houden

Bij FAIR Noord sluiten zzp’ers zich gratis aan. Zorgorganisaties betalen drie euro per zzp’er per uur aan bemiddelingskosten, het wettelijke minimum. Vianen in het FrieschDagblad: “Reken maar uit wat je bespaart per zzp’er per uur.” Blijft er aan het einde van het jaar geld over, dan wordt het geld terugbetaald aan de zorginstellingen. “Zo houden we het geld in de zorg.”

FAIR Noord volgt het voorbeeld van FAIR Brabant, waar honderden zzp’ers zich al hebben aangesloten.

FAIR Noord wordt deze maand opgezet. Vanaf september start FAIR Noord met bemiddelen.