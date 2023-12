Ook Viecuri in financiële problemen, vraagt zorgverzekeraars om hulp

Foto: jd-photodesign / stock.adobe.com

Voor dit jaar verwacht het ziekenhuis een verlies van 6 tot 8 miljoen euro. Volgens het ziekenhuis worden kostenstijgingen onvoldoende gecompenseerd door de zorgverzekeraars, en wordt er veel geld uitgegeven aan ICT-vernieuwingen. “Zo wordt ons elektronisch patiëntendossier netwerk en de ICT-infrastructuur begin 2024 vervangen”, aldus IJsbrand Schouten, voorzitter van de raad van bestuur van VieCuri.

Personeelsbestand

VieCuri telt momenteel 2350 voltijdsbanen. Het ziekenhuis streeft ernaar met minder medewerkers efficiënter te werken. Er is een vacaturestop, tijdelijke en zzp-contracten worden niet verlengd en voor mensen die door pensioen of vrijwillig vertrek weggaan, komen geen nieuwe collega’s. Dat geldt overigens niet voor functies die onmisbaar zijn. “Op deze manier verwachten we in 2024 de noodzakelijke personeelsreductie door te kunnen voeren, want niemand zit te wachten op gedwongen ontslagen”, aldus Schouten.

Hoeveel medewerkers er uiteindelijk kunnen blijven werken, kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Dat hangt onder meer af hoeveel efficiënter het ziekenhuis met minder mensen kan gaan werken, aldus een woordvoerst er van VieCuri.

Financiële steun

VieCuri voert gesprekken met banken en zorgverzekeraars voor meer steun. “De gesprekken verlopen constructief”, zegt Schouten. “De voor ons belangrijkste zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben uitgesproken dat zij de intentie hebben comfort te geven in de vorm van financiële steun.”

Volgens het ziekenhuis komt de patiëntenzorg niet in gevaar. Ook de voorgenomen nieuwbouw voor onder meer een complex met operatiekamers komt niet in gevaar. Het HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer kondigde vorige week een reorganisatie aan, omdat het dit jaar een tekort van 20 miljoen euro verwacht. (ANP)