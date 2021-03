Ook zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning uitgenodigd voor coronavaccinatie

Vanaf 2 maart worden ook zorgmedewerkers van de wijkverpleging en in de Wmo uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Ook PGB-zorgverleners worden binnenkort uitgenodigd. Deze groepen kunnen een afspraak maken via de een vaccinatie met AstraZeneca. Zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische aandoeningen worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

In totaal komen ongeveer 204.000 mensen die werkzaam zijn in de wijkverpleging, Wmo-ondersteuning en PGB-zorgverlening in aanmerking voor een vaccinatie, meldt 112Vandaag. Het gaat om de medewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten. Denk hierbij aan mensen die in verpleging werken, verzorging bij en aan cliënten in huis, huishoudelijke hulp en dagbesteding voor kwetsbare ouderen.

Uitnodiging op korte termijn

De eerste zorgmedewerkers wijkverpleging zijn afgelopen week uitgenodigd. De zorgmedewerkers wijkverpleging en Wmo-ondersteuning ontvangen de uitnodiging van hun werkgever. PGB-zorgverleners krijgen op korte termijn een uitnodiging via de PGB-budgethouders.