Operatiecapaciteit en planbare zorg ziekenhuizen verder opgeschaald

De operatiecapaciteit is verder opgeschaald. De kritieke planbare zorg verloopt beter, maar nog niet volgens planning. De planbare zorg laat een stijgende lijn zien. Dat blijkt uit gegevens die ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeld-portaal van de NZa.

Er zijn sinds maandag opnieuw meer operatiekamers beschikbaar voor reguliere zorg dan vorige week. Deze week is 79 procent van het normaal beschikbare aantal operatiekamers in gebruik om operaties uit te voeren. Vorige week was dat nog 76 procent.

Verwijzingen

Op dit moment ligt het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op 96 procent van de verwachting zonder corona. Het aantal verwijzingen naar de ggz ligt, net als de voorafgaande weken, iets boven het verwachtingsniveau. In de laatste week zijn iets meer verwijzingen gedaan dan verwacht. Mogelijk worden eerder gemiste verwijzingen ingehaald, of het kan zijn dat COVID-19 momenteel leidt tot extra zorgvragen.

Kritieke planbare zorg

Wel geven nog vijftien ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg, de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Vijf daarvan zeggen de norm van zes weken voor een deel van deze zorg nog steeds te overschrijden. Dat is wel minder dan vorige week toen nog 20 ziekenhuizen aangaven deze zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren, waarvan zeven aangaven niet altijd binnen zes weken te kunnen behandelen.

Daling

Planbare zorg (zoals een knie-, heup- of staaroperatie) wordt in 12 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Het is een aanzienlijke daling ten opzichte van vorige week waar het om 22 procent ging. Inmiddels is deze zorg in 80 procent van de ziekenhuizen weer deels beschikbaar en in 8 procent volledig. Daarin zien we een stijgende lijn.

Zelfstandige klinieken

Ook zelfstandige klinieken leveren planbare zorg. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend. (NZa)