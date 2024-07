Door storing getroffen ziekenhuizen hervatten zorg

De drie ziekenhuisorganisaties die zijn getroffen door de wereldwijde computerstoring kunnen vrijdag in de loop van de dag de zorg hervatten.

De ziekenhuizen van zorgorganisatie Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal hervatten om 13.00 uur de geplande zorg op de poli’s. Ook operaties worden vanaf dan weer hervat. Door de wereldwijde computerstoring konden de poli’s urenlang geen patiënten ontvangen en werden operaties geannuleerd. Ook werden patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht.

“De wereldwijde storing waardoor er diverse problemen waren met telefonie en ICT is inmiddels verholpen. We zijn weer telefonisch bereikbaar”, meldt Treant op de website. Ook de spoedeisende hulp in Emmen en de basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn om 11.30 uur weer opengegaan.

Slingeland Ziekenhuis

De zorg in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem wordt “gecontroleerd” weer opgestart nadat het ziekenhuis vrijdagochtend was getroffen door de wereldwijde computerstoring. Operaties en het werk op de verpleegafdelingen worden hervat en poliklinieken gaan weer open. “Patiënten die vanmiddag een afspraak hebben, kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen”, schrijft het ziekenhuis.

Het Slingeland verwacht dat de spoedeisende hulp in de loop van de middag weer open kan. Tot die tijd worden patiënten voor de eerste hulp door ambulances naar andere ziekenhuizen gebracht. Alleen in levensbedreigende situaties worden ze opgenomen op de spoedeisende hulp in Doetinchem.

“Onze collega’s bij ICT hebben met man en macht gewerkt om alle systemen weer terug in de lucht te brengen”, aldus het ziekenhuis in de Achterhoek. “Dit is gelukt. Alle informatiesystemen zijn weer beschikbaar.”

Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten (Friesland) heeft om 13.00 uur de spoedeisende hulp en de verloskamers weer geopend. Ook de geplande zorg gaat weer door op de poli’s en in de operatiekamers. (ANP)