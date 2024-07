Treant, Slingeland en Nij Smellinghe hebben last van wereldwijde computerstoring

Op dit moment kunnen geen patiënten ontvangen worden op de poli’s, aldus Treant. “Ook onze spoedeisende hulp in Emmen en onze basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn op dit moment gesloten. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht.”

Ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft last van de wereldwijde computerstoring. Omdat de computersystemen het niet doen, is de zorg voorlopig afgeschaald. Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen en alleen spoedgevallen worden geopereerd.

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten (Friesland) meldt ook getroffen te zijn door de storing. Het ochtendprogramma op de poli en dat van de operatiekamers is afgeschaald. De spoedeisende hulp en de verloskamers blijven voorlopig dicht. (ANP)