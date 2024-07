Opmars zorg op afstand in ziekenhuizen komt tot stilstand

“Zorg dichtbij de patiënt” is de term die de NVZ hanteert om consulten via (beeld-)bellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke antwoorden aan te duiden. Uit dat rijtje is het aandeel van telefonisch contact het grootst. Wel maken bijna alle ziekenhuizen (97 procent) inmiddels gebruik van beeldbellen, waar dat in 2019 nog net meer dan de helft was. Het percentage ziekenhuizen dat telemonitoring inzet steeg in dezelfde periode van 58 procent naar 81 procent.

Opmars tot stilstand

De cijfers laten zien dat na de stormachtige opkomst van dergelijke zorg in de coronaperiode tot stilstand is gekomen. Afgelopen jaar bestond 27,3 procent van de consulten uit contact op afstand. Dat is iets onder de ambitie die de ziekenhuizen hebben, namelijk 30 procent. Dat betekent dat er extra op ingezet moet worden, want door het jaar 2023 heen was het percentage min of meer stabiel.

Wat verder opvalt in de cijfers is dat het aantal beeldbelconsulten daalde (van 47.500 in 2022 naar 35.500 in 2023) terwijl het aantal berichten via BeterDichtbij steeg (van 2,1 miljoen in 2022 naar 3,2 miljoen in 2023).