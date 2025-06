Oproep om meer te bouwen voor psychisch kwetsbaren

De vraag naar een vorm van beschermd wonen of woonplekken op het terrein van ggz-instellingen neemt toe, maar er zijn onvoldoende plekken. MIND, de Nederlandse ggz en ZN roepen de politiek daarom op om de woningmarkt ingrijpend te verbeteren.

Dat kan volgens deze organisaties door in de nieuwe wet Versterking Regie Volkshuisvesting woonruimte voor mensen met psychische kwetsbaarheid structureel en afdwingbaar te verankeren, zeggen ze aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer woensdag over het wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting.

De wet is erop gericht de woningmarkt te verbeteren doordat het Rijk, provincies en gemeenten samen meer regie gaan voeren over hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Dit moet leiden tot meer betaalbare woningen, snellere bouwprocessen en een eerlijkere verdeling van woningen, met name voor mensen met urgentie.

“We missen in het wetsvoorstel echter de structurele en afdwingbare verankering van woonruimte voor mensen met psychische kwetsbaarheid”, aldus MIND: “Samen met de Nederlandse ggz en ZN verzoeken we de Kamer hier aandacht voor te vragen in het debat.”

In het pleidooi staat: “Wonen is een noodzakelijke voorwaarde voor herstel, veiligheid en menselijke waardigheid. Afwezigheid van voldoende woonplekken zorgt voor verstopping in de keten van Forensische Zorg, reguliere ggz, verslavingszorg, jeugdzorg en beschermd wonen. Dit heeft grote gevolgen voor toegankelijkheid van de ggz en dus voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.”