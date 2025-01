Opschalen e-health in gehandicaptenzorg blijft massaal achter

De opschalingsdoelen voor digitale hulpmiddelen worden in de gehandicaptenzorg vooralsnog zelden gehaald. Dat blijkt uit cijfers in de tussentijdse rapportage over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Organisaties in de huisartsenzorg, thuiszorg en vvt scoren op dat vlak veel beter.

Nog geen kwart (21,6 procent) van het beoogde aantal cliënten wordt daadwerkelijk bereikt met e-health in de gehandicaptenzorg (ghz). Tenminste, voor zover het projecten betreft waarbij subsidie is verleend vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Die regeling werd in 2019 opgezet voor VWS, RVO en ZonMW. Het doel was om duurzame bekostiging en inzet van e-health voor ondersteuning of zorg thuis aan te jagen.

Thuiszorg, vvt en huisartsen

Uit een onlangs gepubliceerde tussenrapportage blijkt dat in de ghz gemiddeld ten doel werd gesteld om op te schalen naar 225 cliënten, maar dat de teller blijft steken op 51. Thuiszorg- en vvt-organisaties kunnen veel betere cijfers overleggen, daar wordt het doel in veel gevallen ruimschoots gehaald. Dat komt niet helemaal naar voren uit de cijfers, aangezien enkele negatieve uitschieters waarbij de doelen totaal niet worden gehaald het gemiddelde omlaag trekken. In de huisartsenzorg wordt het gemiddelde gestelde doel overschreden: waar gemikt werd op driehonderd patiënten, werden gemiddeld 423 patiënten bereikt.

Toepassingen

“Zij schalen vaker een breder in te zetten technologie op (zoals elektronische toedieningsregistratie)”, staat als toelichting bij de cijfers over de succesvolle opschaling in de thuiszorg en vvt. Verder valt te lezen dat in algemene zin beeldzorg, medicatieuitgifte en het zorgplatform de meest opgeschaalde toepassingen.