Opschaling reguliere zorg zet door

Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nog wel 32 procent lager dan normaal, maar dit is drie procent minder dan vorige week toen de benutting van de ok’s op 65 procent stokte.

Stagnatie

Eén ander ander blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal ziekenhuizen dat kritisch planbare zorg volledig kan leveren – de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen – stijgt licht, van 70 naar 71 procent. Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken stagneer met 85 procent van de verwijsstroom zonder corona-uitbraak. Het verwijspercentage was 86 procent.

Ggz

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ligt iets boven de aantallen van vóór corona. Wel zijn er verschillen tussen diagnoses en tussen leeftijden. Zo ligt het aantal verwijzingen voor ouderen iets lager dan verwacht.

Scenario’s

Omdat de ontwikkeling van de coronapandemie in Nederland onvoorspelbaar blijft, bereidt de NZa zich samen met onder meer het ministerie van VWS, de IGJ, LNAZ en LCPS voor op alle scenario’s. Enerzijds is dat een scenario met grote aantallen nieuwe coronapatiënten met grote gevolgen voor de gehele breedte van de Nederlandse zorg. Hiervoor brengt de NZa samen met het LNAZ, het LCPS en de GGD GHOR in kaart welke data nodig zijn om bij zeer grote Covid-druk de goede keuzes te kunnen maken over de inzet van zorgcapaciteit en vervolgens te zorgen dat deze dataverzameling plaatsvindt.

Zorgbemiddeling

Anderzijds houdt de NZa ook rekening met een scenario waarin er juist weer meer ruimte komt voor de reguliere zorg. Met het oog hierop wil de NZa dat de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken de actuele wachttijden delen voor een aantal veelvoorkomende planbare behandelingen, zoals heupvervangingen, borstreconstructies of liesbreukoperaties. “Mensen die zorg nodig hebben weten zo waar ze terecht kunnen en kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor bemiddeling”, aldus de NZa.