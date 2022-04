Opvallend veel ouderen en vrouwen gebruiken huisartsen-app

Dat voornamelijk jonge patiënten gebruikmaken van een app om de huisarts te raadplegen, is een misvatting. Dat blijkt uit cijfers over het gebruik van de app Medicoo bij huisartsenpraktijk Pallion in Hulst. De groep patiënten tussen de 50 en 70 jaar stelt de meeste vragen via de chat. Een andere opmerkelijke uitkomst is dat meer vrouwen dan mannen de app gebruiken.

Via de app Medicoo kunnen patiënten van de praktijk in Hulst gezondheidsvragen stellen. Ook inwoners van Hulst die (nog) geen eigen huisarts hebben kunnen van de digitale dienst gebruikmaken. Via de chatfunctie in de app ontvangen patiënten een persoonlijk advies van het medisch team van Medicinfo, het bedrijf achter Medicoo. Indien nodig kunnen patiënten vervolgens beeldbellen met een huisarts. De meeste vragen gaan over huidklachten, gewrichten of vaccinaties.

In trek bij ouderen

Waar nog wel eens gedacht wordt dat dergelijke diensten vooral in trek zijn bij jongeren, laten de cijfers uit huisartsenpraktijk Pallion een ander beeld zien. Bijna de helft van de gebruikers (44 procent) is tussen de 50 en 70 jaar oud. Meer dan één op de tien gebruikers is zelfs boven de 70. Deels kan de verrassend hoge leeftijd van de app-gebruikers verklaard worden doordat ouderen vaker gezondheidsklachten hebben. Wat ook opvalt is dat meer vrouwen dan mannen de app gebruiken. De verhouding tussen beiden is 63 procent vrouw en 37 procent man.

Dagelijks gebruik

Hoeveel patiënten de praktijk heeft en hoeveel daarvan vragen stellen via de chat, is niet bekend. Wel laat Medicinfo weten dat dagelijks meerdere mensen gebruikmaken van de dienst. Uit een klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat 63 procent van de gebruikers de app met een 8 of hoger beoordeelt.

Werkdruk

Uiteraard is inzet van de digitale ondersteuning niet alleen bedoeld voor het gemak van de patiënt, maar ook om de werkdruk van de medewerkers in de praktijk te verlichten. Concrete cijfers daarover zijn er nog niet.