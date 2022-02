OR en rvb Zuidwester maken sociaal kader zonder vakbond

Zuidwester, organisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, heeft een nieuw sociaal kader opgesteld. Dat is gedaan door de ondernemingsraad in samenspraak met de raad van bestuur. De vakbond is daarbij niet betrokken geweest.

Zuidwester onderstreept hiermee de kracht van de medewerker, zo meldt de organisatie op 15 februari via haar website. Het kader is in co-creatie met het personeel tot stand gekomen en voldoet aan hun wensen. Daardoor krijgen medewerkers van Zuidwester meer regie over hun toekomst.

Het sociaal kader geeft inzicht in de uitgangspunten, richtlijnen en procedures die worden gevolgd bij eventuele organisatiewijzigingen binnen Zuidwester. Het document beschrijft welke voorzieningen en maatregelen er worden getroffen voor de werknemers. Daarmee kunnen gevolgen van een reorganisatie zo goed mogelijk worden opgevangen. Al eerder heeft een sociaal kader duidelijkheid verschaft tijdens een organisatiewijziging of andere gebeurtenis met een effect op een groep medewerkers. Management en medewerkers van Zuidwester willen het daarom handhaven als een baken van waarden en normen bij moeilijke situaties, die kunnen leiden tot boventalligheid van medewerkers. Dit sociaal kader moet ertoe bijdragen dat medewerkers de manier waarop veranderingen plaatsvinden positief beoordelen.