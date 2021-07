Organisaties naar de rechter voor gratis anticonceptie

Interessant voor u

Nieuws NZa: 27.000 mensen moeten te lang wachten op ggz Volgens de normen mag een aankomende cliënt hooguit vier weken op het eerste intakegesprek wachten en vervolgens nog eens tien weken op behandeling. Vooral de aanmeldgesprekken laten lang op zich wachten. Samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is van belang om tijdige toegang tot de ggz te garanderen, zegt de autoriteit. Ggz-aanbieders met meer dan tien […] Lees verder

Nieuws Frankrijk verplicht vaccinatie voor zorgpersoneel Met de verplichte vaccinatie volgt de regering het advies van de Franse Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS). De HAS had zaterdag aangeraden om de verplichting zo snel mogelijk in te voeren. Macron vroeg zich tijdens zijn toespraak ook openlijk af of uiteindelijk niet alle inwoners van Frankrijk een verplichte coronavaccinatie moeten krijgen. (ANP) Lees verder

Blog Opinie Klinisch onderzoek? Als klein land mogen we echt groter denken Gelukkig is er licht aan het einde van die lange, donkere coronatunnel. Maandenlang zei onze overheid: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ en dat was de spijker op z’n kop. Neem het klinisch onderzoek naar de coronavaccins die ons nu uit deze crisis leiden. Mede dankzij alle Nederlanders die vrijwillig meededen aan studies, en dankzij een daadkrachtige overheid die meehielp om studies sneller dan ooit op te starten, profiteren we nu al van goedgekeurde vaccins. Lees verder

Nieuws Laboratorium kan aantal tests voor corona niet meer aan Door de drukte stopt het concern tijdelijk met testen voor vakantiegangers, meldt RTL Nieuws. Veel vakantiegangers kloppen aan bij Lead Healthcare omdat zij daar gratis kunnen testen voordat ze op reis gaan. Directeur David van Hartskamp vertelt aan de RTL Nieuws dat het bedrijf de testen nog wel kan verwerken, maar dat het invoeren van […] Lees verder