Zorgbranches haalden niet alles binnen, maar benadrukken winst nieuw zorgakkoord

De overheid en tientallen partijen uit de zorgsector bereikten woensdagavond overeenstemming over nieuwe zorgakkoord. Ondertekening volgt later, de onderhandelaars gaan het akkoord eerst voorleggen aan hun achterban. Hoewel de eerste reacties positief zijn, plaatsen betrokkenen ook kanttekeningen bij de afspraken.

Ggz

De Nederlandse ggz noemt het akkoord “een belangrijke stap” en verwacht dat het gaat helpen om wachtlijsten in te korten. Toch blijven er zorgen: “Er is te weinig geld voor het opleiden en behouden van zorgmedewerkers. De loonkloof met andere zorgsectoren blijft bestaan. Het stagefonds stopt in 2028 en krijgt vooralsnog geen vervanging”, somt de organisatie op. Desondanks gaat de Nederlandse ggz het akkoord met een positief advies van zijn leden voorleggen. “Wel met een belangrijke voorwaarde: deze plannen zijn alleen uitvoerbaar wanneer alle ondertekenaars hun aandeel oppakken én de financiële middelen voor de lange termijn zijn geborgd.”

Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ziet in het akkoord “stevige afspraken” om de zorg toekomstbestendig te maken. De ambitie in het AZWA valt of staat volgens de NVZ met de blijvende steun van de politiek. De NVZ roept de politieke partijen dan ook op om de afspraken uit het AZWA de basis van hun verkiezingsinzet te laten zijn. “Het AZWA gaat uit van meer samenwerking en minder marktwerking. Samen met andere zorgpartijen gaan ziekenhuizen hiermee aan de slag. Onze slagkracht om de plannen uit te voeren, valt of staat met continuïteit in het overheidsbeleid en de bijbehorende financiële afspraken”, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Verpleegkundigen en verzorgenden

V&VN noemt het zorgakkoord “een stap in goede richting voor de onmisbare zorgverleners”. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden ziet de resultaten terug van de eigen inzet bij de onderhandelingen en benadrukt juist dat er meer geld komt voor bij- en nascholen van zorgprofessionals. De organisatie schaart zich ook achter het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO). “In deze twee akkoorden zien we een aantal goede stappen in de richting om de groeiende zorgvraag en het personeelstekort aan te pakken en de zorg toekomstbestendig te maken. Natuurlijk willen we altijd meer bereiken voor de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten”, zegt voorzitter Bianca Buurman.

Ze vervolgt: “Maar in elk geval is het gelukt dat er naast structureel geld voor het opleiden en bij- en nascholen van deze onmisbare zorgverleners flink wordt geïnvesteerd in minder regeldruk. Onder andere door het inzetten van slimme innovaties. Ook komt er meer nadruk op het zelfredzamer maken van cliënten. Dit resultaat gaan we voorleggen aan de leden. Het werk van zorgprofessionals is door deze zorgakkoorden morgen niet ineens anders. Maar in de akkoorden staan wel afspraken die ons helpen om de uitdagingen van de toekomst beter aan te kunnen. Ik ben trots dat we dit hebben bereikt voor de zorgverleners.”

Umc’s

Ook de umc’s leggen het verband met het HLO. “Het AZWA sluit nauw aan op het eerder gesloten Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO). Samen vormen deze akkoorden, in het verlengde van het Integraal Zorgakkoord, een concrete stap richting een wendbaar en houdbaar zorgstelsel. Met maatregelen die professionals meer ruimte geven en patiënten en cliënten meer zekerheid bieden.”

“Het is goed dat we met het AZWA een verbreding hebben bereikt van het IZA, om de grote uitdagingen in de zorg aan te pakken,” aldus Helen Mertens, voorzitter van de NFU. “We waarderen dat minister Jansen het belang van het akkoord onderstreept. De opgaven waar we voor staan zijn namelijk urgent en vragen om gezamenlijke actie en tempo. De umc’s staan klaar om vanuit hun expertise samen te werken met andere zorgpartijen aan de uitvoering van het akkoord.”

Gemeenten

Gemeenten zien in het zogeheten Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) “een goede basis” om samen te werken aan “de beweging naar preventie en gezondheid”. Gemeenten hebben een belangrijke rol. Al met al noemt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de afspraken “essentieel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”. De organisatie is onder meer te spreken over de koppeling die in het akkoord wordt gemaakt tussen medische zorg en sociale problemen. Die hangen vaak nauw samen. (ANP/Skipr)