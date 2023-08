Organon stelt raad van commissarissen aan in Nederland

“Dit jaar vieren wij de honderdste verjaardag van Organon in Oss en staan we stil bij ons verleden, terwijl we hard werken aan de toekomst. We konden daarom geen beter jaar bedenken om de Raad van Commissarissen te installeren”, geven Wenny Raaijmakers (Manufacturing Site Leader, Organon Oss) en Petra Willems (Managing Director Organon Benelux) aan namens het management van Organon in Nederland.



De RvC is op 1 augustus officieel geïnstalleerd.