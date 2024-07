Oud-Kamerlid in toezichtsraad KNMT

Van den Berg was tot december vorig jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze volgt Willem van Baren op, wiens maximale zittingstermijn is bereikt.

Econoom

Van den Berg-Jansen (65) is van oorsprong internationaal econoom en werkte meer dan 30 jaar in het bedrijfsleven, zowel bij het MKB en het grootbedrijf als bij een brancheorganisatie en zowel nationaal als internationaal. Vanaf maart 2017 tot december 2023 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

De benoeming van Van den Berg-Jansen geldt voor een periode van 3 jaar. De raad van toezicht van de KNMT bestaat naast Joba van den Berg-Jansen uit Gerolf Bouwmeester (voorzitter) en Femke-Fleur Lamkamp.