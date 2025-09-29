Ouderen vallen 66 procent minder vaak door Limburgs valpreventieprogramma

Met het Limburgse valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ zijn sinds de start 2,5 jaar geleden 617 valincidenten voorkomen. Ook heeft het programma ruim 1,1 miljoen euro aan zorgkosten bespaard.

Naast minder letsel ervaren deelnemers meer zelfvertrouwen en regie over hun gezondheid. Het programma is een succesvolle samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgorganisaties, zorgkantoor, gemeenten en (particuliere) investeerders.

Vallen heeft grote gevolgen

Uit de nieuwste cijfers van VeiligheidNL blijkt dat ouderen vaak vallen, met grote gevolgen. Van alle 65-plussers komt een op de drie jaarlijks ten val, boven de 75 stijgt dat aantal tot de helft. Tien procent van hen moet naar de spoedeisende hulp, in 2024 moesten 119 duizend ouderen na een val naar de SEH. Het programma Stevig Staan richt zich daarom op ouderen met een verhoogd valrisico en combineert screening, training en begeleiding. Deelnemers doen oefeningen om balans en spierkracht te verbeteren en worden gestimuleerd om actiever te leven

De methode blijkt effectief: ruim zes op de tien deelnemers geven aan blijvende veranderingen te hebben doorgevoerd in hun dagelijks leven. Door de 617 voorkomen valincidenten zijn niet alleen persoonlijke gevolgen zoals botbreuken en ziekenhuisopnames vermeden, maar ook hoge zorgkosten.

Unieke kennis- en krachtenbundeling

Dit is de eerste keer in Nederland en Europa dat valpreventie op deze manier gefinancierd wordt. Het valpreventieprogramma Stevig Staan, ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL, is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een Health Impact Bond (HIB). Dit is een vernieuwende financieringsvorm waarbij investeerders voorfinancieren en bij bewezen resultaat worden terugbetaald.

Middels crowdfunding (via Invesdor) en investeringen door BNP Paribas European Social Impact Bonds Fund, Bridges Fund Management en Rabobank werd in totaal 1,8 miljoen euro gefinancierd. De investering revolveert zodat het totale programma van 2,8 miljoen euro kan worden gefinancierd.

Oproep

Stevig Staan is een samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Bergen, Gennep en Venray, De Zorggroep, CZ, VGZ Zorgkantoor, Coöperatie VGZ en de fysiopraktijken van FysunieQ. En draait in deze zeven Noord-Limburgse gemeenten. Het is van groot belang dat de regio Noord-Limburg vaart maakt met valpreventie, de regio kent een grote vergrijzing. De populatie 70+ bestaat uit 49.000 burgers, waarvan minimaal 20 procent een verhoogd valrisico heeft.

Het consortium, onder leiding van De Zorggroep en met Social Finance NL als intermediair, roept andere gemeenten op om met een soortgelijke ketenaanpak valincidenten onder ouderen drastisch terug te dringen.