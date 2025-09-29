Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Recordaantal ouderen in ziekenhuis na ernstige valpartij

,

Nederlandse ziekenhuizen hebben vorig jaar een recordaantal 65-plussers na een valpartij behandeld op de spoedeisende hulp (SEH). Volgens een schatting van kenniscentrum VeiligheidNL ging het om 119.000 gevallen, wat neerkomt op één opname per vier minuten. Zo hoog was dat cijfer nog niet eerder.

Van deze patiënten liepen er meer dan 90.000 serieus letsel op, van hersenletsel tot botbreuken.

Verschil man en vrouw

Twee op de drie ouderen die na een val op de SEH binnenkomen, is vrouw. Vrouwen verliezen gemiddeld meer spierkracht naarmate ze ouder worden. Na de overgang neemt ook hun kans op botontkalking toe, waardoor ze sneller iets breken als ze vallen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel kleiner. Onder mannen stijgt het aantal ernstige verwondingen na een val sneller dan onder vrouwen. Volgens de cijfers bedroeg die toename bij oudere mannen 31 procent in de afgelopen tien jaar. Onder vrouwen vanaf 65 jaar steeg het aantal ziekenhuisbehandelingen in dezelfde periode met 9 procent.

Vergrijzing

Mensen vallen vooral vaak in of rond hun eigen huis. Naarmate mensen ouder worden, stijgt de kans op vallen én de kans om daar nare gevolgen van te ondervinden. De vergrijzing is dan ook de voornaamste verklaring voor de toename.

VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid wijzen samen op de vele initiatieven voor valpreventie in het land, zoals trainingen. “Om de stijgende lijn af te vlakken, is blijvende inzet op valpreventie van groot belang”, benadrukt het kenniscentrum. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:SehZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

29 sep 2025 Recordaantal ouderen in ziekenhuis na ernstige valpartij
24 sep 2025 IGJ zet vraagtekens bij nieuwe vormen van spoedeisende zorg in ziekenhuizen
3 sep 2025 LUMC opent kort verblijf na SEH-opname
30 jul 2025 Zuyderland start campagne voor juiste route bij spoedzorg
25 apr 2025 Koningsdag drukste dag voor de SEH

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties