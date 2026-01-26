Ouderenkliniek Amsterdam opent deuren 

De kliniek is gevestigd in het Slotervaart Gezondheidscentrum en biedt zorg die volledig wordt vergoed op verwijzing van de huisarts. Ahmed Aboutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam, verrichte de opening, samen met oprichter en internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi.

Complexe problematiek

De Ouderenkliniek richt zich op ouderen met meerdere lichamelijke, psychische en sociale klachten tegelijkertijd. Het team neemt uitgebreid de tijd om het verhaal van de patiënt en diens naasten te horen, doet zorgvuldig onderzoek en stelt samen met de patiënt en diens naasten een behandelplan op. De zorg is gericht op herstel, behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Ouderen

Ouderen kunnen bij de kliniek terecht voor onder meer geheugenproblemen, stemmingsstoornissen, verwardheid, valproblematiek, ondervoeding en toenemende hulpbehoevendheid. De kliniek beschikt over specifieke expertise in cultuursensitieve zorg en heeft extra aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond.