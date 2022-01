Ouderenorganisaties eisen onderzoek oversterfte

Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is aangenomen.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een brief aan minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd.

Oversterfte

De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode, schrijven de organisaties. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in ons omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer dan corona

De makkelijke conclusie is dat de oversterfte komt door corona, maar uit de RIVM-statistieken blijkt dat dat maar een deel kan verklaren. In november bijvoorbeeld was de oversterfte 3500 mensen. Het RIVM registreerde in die maand 912 doden door corona. Eerder in de pandemie is al duidelijk geworden dat het werkelijke aantal coronadoden hoger ligt, maar het kan niet de totale oversterfte verklaren. De partijen vragen zich af: welke rol speelt de uitgestelde zorg hierin? En spelen andere factoren zoals eenzaamheid mee?