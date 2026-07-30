Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vastgoed
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Ouderenzorg wil einde aan jaarlijkse tariefschommelingen met kort geding

,

De zeventig ouderenzorgorganisaties die vorige week een kort geding hebben aangespannen tegen de zorgkantoren, doen dat vanwege de schommelingen in de nieuwe financieringssystematiek. Als zij financieel goed draaien, worden zij gekort op de nieuwe tarieven voor het komende jaar. Door deze onzekerheid is het voor zorgaanbieders moeilijk om langetermijninvesteringen te doen in onder andere innovatie en het verduurzamen van hun verpleeghuizen. Dat bevestigt Careyn-bestuurder Chantal Beks.

Chantal Beks. Foto: Paul Tolenaar

Careyn is een van de zeventig zorgorganisaties die een zaak hebben aangespannen tegen de zorgkantoren. “In ons geval tegen CZ en Zilveren Kruis. Die zaak draait voor ons om twee kwesties. Ten eerste de manier waarop de vergoeding voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) wordt berekend. Die vergoeding in de ouderenzorg is een onderdeel van het integrale tarief dat dient om de huisvestingskosten te dekken. En ten tweede de manier waarop het meerjarenresultaat meetelt in de tariefbepaling.”

De manier waarop het meerjarenresultaat meetelt in de nieuwe tariefsystematiek van het Wet langdurige zorg (Wlz)-inkoopbeleid 2027–2029 zorgt voor ongewenste schommelingen. De tariefbepalingen van de aangeklaagde zorgkantoren zijn ieder jaar anders. Daardoor is het voor zorgorganisaties moeilijk om langetermijninvesteringen te doen. 

DSW niet aangeklaagd 

Het zorgkantoor van DSW wordt niet aangeklaagd door de zorgorganisaties. Dat komt doordat dit zorgkantoor werkt met een meerjareninkoopbeleid waarin zorgorganisaties voor ​vijf​​​ jaar weten welk tarief zal gelden. Beks: “Wij hebben inderdaad ook een meerjarencontract bij DSW met een vast tarief. Dat werkt stabiliserend, omdat je weet waar je aan toe bent en dus voor de langere termijn kunt plannen.” 

Zaak drie jaar geleden 

In een vergelijkbaar kort geding van drie jaar geleden, dat gehandicaptenzorgorganisaties aanspanden tegen het zorginkoopbeleid in de Wlz, was de insteek ongeveer hetzelfde. Ook toen werd DSW niet gedaagd, omdat deze zorgverzekeraar destijds al werkte met ​een andere ​tariefsystematiek​​ ​in de Wlz. 

Tarieven 

De daadwerkelijke tarieven voor 2027 moeten nog worden vastgesteld. In juli bestuderen de zorgkantoren daarvoor de jaarrekeningen en in september worden de nieuwe tarieven doorgaans bekendgemaakt. Naar verwachting vallen die door deze nieuwe berekeningsmethode juist lager uit voor organisaties die meer intramurale zorg bieden. De uitspraak in het kort geding van de ouderenzorg wordt op 30 september verwacht. 

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:35 Ouderenzorg wil einde aan jaarlijkse tariefschommelingen met kort geding
11:02 Amphia en Thebe leveren meer ziekenhuiszorg thuis
10:24 Woonzorgcentrum in Noordwijk weert strandgangers met parkeertarief van 40 euro
28 jul 2026 Brancheorganisaties ontwikkelen handreiking voor veilig AI-gebruik
28 jul 2026 Nationaal Hitteplan vanaf woensdag actief in vier provincies

Interessant voor u

169 Jeroen van den Oever: ‘Wij zaten zo diep in de shit, we moesten wel wat’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Jorrit Stroosma

    Linksom of rechtsom, het gaat de zorgverzekeraars alleen maar om geld. In de GGZ wordt je afgestraft met zorgplafonds om veel mensen passend te helpen, blijf je onder het zorgplafond dan wordt je meestal na 2 jaar “beloond” met een kleiner zorgplafond. Ga je na die “beloning” over je zorgplafond heen dan mag je voor niks zorg gaan leveren.