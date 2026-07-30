Ouderenzorg wil einde aan jaarlijkse tariefschommelingen met kort geding

Chantal Beks. Foto: Paul Tolenaar
Careyn is een van de zeventig zorgorganisaties die een zaak hebben aangespannen tegen de zorgkantoren. “In ons geval tegen CZ en Zilveren Kruis. Die zaak draait voor ons om twee kwesties. Ten eerste de manier waarop de vergoeding voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) wordt berekend. Die vergoeding in de ouderenzorg is een onderdeel van het integrale tarief dat dient om de huisvestingskosten te dekken. En ten tweede de manier waarop het meerjarenresultaat meetelt in de tariefbepaling.”
De manier waarop het meerjarenresultaat meetelt in de nieuwe tariefsystematiek van het Wet langdurige zorg (Wlz)-inkoopbeleid 2027–2029 zorgt voor ongewenste schommelingen. De tariefbepalingen van de aangeklaagde zorgkantoren zijn ieder jaar anders. Daardoor is het voor zorgorganisaties moeilijk om langetermijninvesteringen te doen.
DSW niet aangeklaagd
Het zorgkantoor van DSW wordt niet aangeklaagd door de zorgorganisaties. Dat komt doordat dit zorgkantoor werkt met een meerjareninkoopbeleid waarin zorgorganisaties voor vijf jaar weten welk tarief zal gelden. Beks: “Wij hebben inderdaad ook een meerjarencontract bij DSW met een vast tarief. Dat werkt stabiliserend, omdat je weet waar je aan toe bent en dus voor de langere termijn kunt plannen.”
Zaak drie jaar geleden
In een vergelijkbaar kort geding van drie jaar geleden, dat gehandicaptenzorgorganisaties aanspanden tegen het zorginkoopbeleid in de Wlz, was de insteek ongeveer hetzelfde. Ook toen werd DSW niet gedaagd, omdat deze zorgverzekeraar destijds al werkte met een andere tariefsystematiek in de Wlz.
Tarieven
De daadwerkelijke tarieven voor 2027 moeten nog worden vastgesteld. In juli bestuderen de zorgkantoren daarvoor de jaarrekeningen en in september worden de nieuwe tarieven doorgaans bekendgemaakt. Naar verwachting vallen die door deze nieuwe berekeningsmethode juist lager uit voor organisaties die meer intramurale zorg bieden. De uitspraak in het kort geding van de ouderenzorg wordt op 30 september verwacht.