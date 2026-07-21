Ouders starten rechtszaak over namen anonieme psychiaters in euthanasiekwestie

De 17-jarige Milou kreeg in 2023 euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Nu spannen haar ouders een kort geding aan tegen het Openbaar Ministerie. Ze willen de namen weten van de psychiaters en artsen die destijds een controversiële brandbrief schreven over de dood van hun dochter, zo laat Advocaat Richard Korver vandaag weten in de Volkskrant.

De ouders willen de namen van alle veertien briefschrijvers achterhalen, omdat ze vinden dat de brief hen ernstig heeft beschadigd en ze zich inhoudelijk willen kunnen verweren. Zo hebben ze onder meer een tuchtzaak aangespannen.

In de omstreden brief vroegen de psychiaters en artsen het OM of het mogelijk was een verkennend strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar Milou’s euthanasie. Ze vroegen het OM specifiek te kijken in hoeverre Milou’s ouders samen met twee psychiaters ‘de jonge patiënte beïnvloed hebben in haar keuze voor euthanasie’. Ze suggereerden dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was, en ondertekenden met hun namen en functies. Advocaat Korver zegt in het artikel dat dit de ouders diep raakte. Milou’s euthanasie is door de toetsingscommissie beoordeeld als zorgvuldig en voldoet aan alle wettelijke eisen. De brief kwam in de openbaarheid, terwijl ze in diepe rouw waren over hun overleden dochter. Daarvoor leefden ze jarenlang in angst hun dochter te verliezen door suïcide.

De namen van zes briefschrijvers zijn inmiddels bekend. Onder hen zijn de prominente hoogleraren Jim van Os (UMC Utrecht) en Damiaan Denys (Amsterdam UMC). Acht ondertekenaars hullen zich nog altijd in stilzwijgen, ondanks oproepen van de ouders zich bekend te maken.