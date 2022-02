‘Overheid moet regionale zorgcoördinatiepunten opzetten als voorbereiding op volgende crises’

Dat zegt Julie Meerveld, namens Alzheimer Nederland: “Er moet overzicht en samenwerking komen om de broodnodige zorg voor mensen met dementie thuis en hun naasten te kunnen bieden. Dat kan niet overgelaten worden aan het veld. De overheid moet de regie pakken om de zorg te verdelen.”

Geen aandacht voor verpleeghuizen

Meerveld reageert met haar opmerking op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Een van de conclusies was dat de overheid geen aandacht had voor verpleeghuizen tijdens de eerste coronagolf.

“Op dit moment is er nog steeds onvoldoende thuiszorg en ondersteuning beschikbaar. Hierdoor worden bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie die incontinent zijn niet verschoond, terwijl dat eigenlijk vier keer per dag moet gebeuren. De zorg komt terecht bij de mantelzorger die het niet langer volhoudt. Mantelzorgers en zorgprofessionals bellen zich een slag in de rondte om noodzakelijke zorg en ondersteuning te organiseren.”

Thuiscoördinatiepunt

De overheid zou de regie moeten nemen door middel van het opzetten van regionale coördinatiepunten. In geval van schaarste is dan de zorg beter te verdelen. Meerveld haalt als voorbeeld het thuiszorgcoördinatiepunt in de Oostelijke Mijnstreek in Limburg. Hier hebben de grootste zorgaanbieders een regionaal coördinatiepunt voor intra- en extramurale zorg opgezet, waar op een simpele manier vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

