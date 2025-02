Overlevingskans jeugdige kankerpatiënt stijgt verder

Van de kinderen en jongeren die in de periode 2010-2018 kanker kregen, was 84 procent vijf jaar later nog in leven, aldus IKNL. Bij kinderen en jongeren die in de periode 1990-1999 door de ziekte werden getroffen, lag dit percentage op 74. “Bij leukemie is de opvallendste verbetering zichtbaar: vijf jaar na de diagnose is 88 procent nog in leven, in de jaren negentig was dat 74 procent.”

Hersenkanker

Ieder jaar worden bij de groep tot achttien jaar circa zeshonderd nieuwe kankergevallen geconstateerd. De meest voorkomende vormen waren de afgelopen vijf jaar acute lymfatische leukemie, laaggradig glioom (tumor in de hersenen of het ruggenmerg) en Hodgkin-lymfoom (lymfeklierkanker).

De hoogste overlevingskansen hebben patiënten bij Hodgkinlymfoom (98 procent), retinoblastoom (kanker in het netvlies, 96 procent) en laaggradige glioom (een langzaam groeiende hersentumor, 96 procent). De vorm met de slechtste prognose is hooggradige glioom (soort hersenkanker, 7 procent).

Kwaliteit van leven

Sinds 2018 wordt de zorg voor kinderen met kanker en het onderzoek naar kinderkanker in Nederland centraal georganiseerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. René Medema, ‘chief scientific officer’ van het centrum noemt het belangrijk om de krachten van zorgprofessionals en onderzoekers te blijven bundelen, ook internationaal. “Alleen samen kunnen we komen tot de doorbraken die nodig zijn om álle kinderen met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven.” (ANP)