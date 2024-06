Pacmed stelt techpionier aan als nieuwe chief operating officer

De Nederlandse zorgtech-onderneming Pacmed heeft in de persoon van Raimo van der Klein een nieuwe chief operating officer (COO) aangesteld. Hij treedt aan per 1 juli.

Van der Klein was eerder werkzaam bij Incision, een digitaal platform ter verbetering van chirurgische zorg en vaardigheden. Ook was hij oprichter en CEO van Layar, een Nederlandse start-up die is overgenomen door het Britse Blippar. Bij Pacmed, bekend van de AI-gedreven ontslagsoftware voor de intensive care van ziekenhuizen, wordt hij de rechterhand van de CEO. Hij moet de jonge onderneming onder meer helpen om verder op te schalen in de Nederlandse zorg en daarbuiten.

Wereldwijd opschalen

“Met zijn unieke en veelzijdige ervaring sprong Raimo met kop en schouders boven de meer dan tweehonderd kandidaten die hebben gesolliciteerd op deze functie uit”, laat Pacmed weten aan Skipr. “Raimo is een van de weinige mensen die al een vergelijkbare rol gespeeld heeft bij een snelgroeiende tech-scale up die al in de volgende fase is en die ook artsen helpt betere zorg te leveren. Daarnaast heeft Raimo meermaals bewezen hoe nieuwe technologie niet alleen van maximale waarde kan zijn voor gebruikers maar ook wereldwijd opgeschaald kan worden. En zijn sterke focus op mensen en zijn hart voor onze maatschappelijke missie maken dat hij echt het Pacmed-DNA heeft.”