‘Pandemische paraatheid moet over meer gaan dan testcapaciteit’

Het publieke debat over pandemische paraatheid gaat nu veelal over testen, de overdracht van virussen en IC-capaciteit. Logisch, maar binnen de zorg is de overbelasting van zorgmedewerkers het echte probleem. Dat zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op Zorgvisie.

De RVS bracht donderdag samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een advies uit aan het kabinet over een langetermijnvisie voor corona. Volgens de twee instituten, onder leiding van Jet Bussemaker en Kim Putters, heeft de samenleving nu behoefte aan een duidelijk toekomstperspectief.

Mentale gezondheid

Om te komen tot een langetermijnstrategie is wel een breder begrip van gezondheid nodig dan tot nu toe is gehanteerd. “Het moet niet alleen maar gaan over hoeveel corona er voorkomt”, zegt Bussemaker. “(..) We weten van eerdere crises dat mentale gezondheidsproblemen ook na de crises niet zomaar voorbij zijn, en zelfs vaak toenemen. Het begint met erkennen dat we te maken hebben met een meervoudige crisis die om een meervoudige aanpak vraagt, die de levens van mensen centraal stelt.”

Overbelasting

Volgens SCP en RVS moet ook het debat over de gezondheidszorg breder worden gevoerd. “Het publieke debat over pandemische paraatheid gaat over testen, de overdracht van virussen en IC-capaciteit. Wij stellen nadrukkelijk dat de overbelasting van de zorg het probleem is. In het begin van de crisis wilden meer mensen de zorg in, maar dat zie je nu helemaal niet meer”, zegt Bussemaker.

De RVS-voorzitter wijst erop dat over dit thema al meermaals is geadviseerd en gerapporteerd. “Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: 43 procent van medewerkers verlaat binnen twee jaar zijn baan. Dat is zo’n heftig cijfer. Daar moet met spoed iets aan gebeuren. We zien dat dit thema in het publieke debat over corona niet als nummer 1 prioriteit wordt onderkend, terwijl het met stip bovenaan zou moeten staan.”

