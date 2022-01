Parcom neemt arbodienstverlener Zorg van de Zaak over

De beoogde overname is onder voorbehoud van goedkeuring van onder meer de relevante toezichthouders, mededingings-autoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen.

Zorg van de Zaak is in 1996 opgericht en bevat onder meer arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen. Het netwerk van Zorg van de Zaak bereikt via 67.000 werkgevers ruim 1,3 miljoen werkenden. Parcom is een grote investeringsmaatschappij in Nederland. Eerder was het betrokken bij Hema, maar onlangs werd bijvoorbeeld Vlisco overgenomen.

Grote kansen

“Anno 2022 is Zorg van de Zaak een stevige, betrouwbare en toekomstbestendige netwerkorganisatie en vervult zij een leidende rol in Nederland” , aldus Bas Tomassen van Zorg van de Zaak. “Wij zijn blij met de keuze voor Parcom en zien voor Zorg van de Zaak grote kansen om samen met Parcom haar missie voort te zetten.’’

Professionalisering

Allard Jacobs van Parcom zegt verheugd te zijn met de overname. “We kijken ernaar uit bij te dragen aan de verdere professionalisering en uitbreiding van het dienstenpakket van Zorg van de Zaak om daarmee werknemers en werkgevers nog beter te helpen bij de zowel mentale als fysieke uitdagingen van deze tijd.’’