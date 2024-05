Passende bekostiging NZa ondersteunt Verkennend gesprek

Na veelbelovende ervaringen met het Verkennend gesprek in verschillende regio’s adviseert de NZa aan het ministerie van VWS een experiment te beginnen met een landelijke bekostiging. Het tarief van dat gesprek is vrij en de regeling kan 1 januari 2025 ingaan. De Nederlandse ggz noemt het een stap dichterbij structurele bekostiging.

Tijdens het experiment wordt de bekostiging geëvalueerd en verder ontwikkeld. Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging, laat NZa woensdag weten: “Daarom is het belangrijk dat mensen passende zorg krijgen: snel goede zorg op de juiste plek.” Het Verkennend gesprek geeft daar invulling aan, verwacht de zorgautoriteit, doordat zorgprofessionals samen met mensen met psychische klachten bepalen of zij ggz of ondersteuning uit het sociaal domein nodig hebben. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz.

Het Verkennend gesprek is onderdeel van het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken (MGN) uit het IZA. Binnen een MGN werken huisartsen, het sociale domein en de ggz in een regio integraal samen. Hierdoor kan de druk op de huisartsenzorg en ggz worden verminderd.

Structurele bekostiging

Het experiment kan per januari 2025 starten nadat de NZa een aanwijzing heeft gekregen van VWS: “Na afloop van het experiment streven we samen met de betrokken partijen naar een structurele bekostiging. We zijn op dit moment bezig met het in werking zetten van de facultatieve prestatie zodat zorgaanbieders die nu al werken met het Verkennend gesprek deze in 2024 al kunnen declareren.”

Doordat de financiering niet geregeld is, vreest de Nederlandse ggz dat progressieve instellingen alweer met het Verkennend gesprek moeten stoppen. Voorzitter Ruth Peetoom: “Dit is een belangrijk wapen in het verminderen van de wachttijden en past bij de doelstellingen van het integraal zorgakkoord. We zijn blij met deze stap van de NZa voor 2025, en roepen op om het ook voor 2024 snel te regelen.”

Vrij tarief

Voor de andere onderdelen van de Mentale gezondheidsnetwerken, zoals het maken van domeinoverstijgende afspraken in de regio, adviseert NZa om de betaaltitel Bekostiging domein- en sectoroverstijgende samenwerking te gebruiken. De open betaaltitel heeft een vrij tarief.

Zorgaanbieders kunnen op basis van deze betaaltitel maatwerkafspraken maken met verzekeraars die passen bij de diversiteit in de regio’s. Met deze twee adviezen draagt NZa bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg zodat mensen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben, nu en in de toekomst. De Nederlandse ggz hoopt dat de minister het NZa-advies snel overneemt, zodat de financiering per 1 januari 2025 geregeld is.