‘Patiënten doen er alles aan om zorg te ontlasten’

Patiënten passen hun leefstijl aan, zoeken zelf informatie op, doen aan digitale en zelfzorg en zorgen vaak voor een naaste. Dit alles om de zorg te ontlasten, zo blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek onder 9.552 deelnemers. Zij bleken veel verantwoordelijkheid op zich om de druk op de zorg te verlichten. Dat strookt niet met het beeld van de patiënt als ‘Rupsje Nooitgenoeg’, die alleen maar méér zorg zou willen: “Het tegendeel is waar: patiënten doen er alles aan om de zorg zo min mogelijk te belasten, maar het zorgaanbod verandert nog niet snel genoeg mee,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Grenzen van de zorg

Patiënten zijn zich bewust van de grenzen van de zorg, stelt de Patiëntenfederatie. “Zij maken zich hier ook zorgen over. Het overgrote deel van de deelnemers probeert daarom gezond te leven om klachten te voorkomen of te verminderen.”

Thuisarts.nl

Een greep uit de onderzoeksresultaten. Zeven op de tien zoeken zelf online naar antwoorden op een zorgvraag, waarvan meer dan de helft via Thuisarts.nl. Dit voorkomt volgens de deelnemers veel huisartsbezoeken. Twee derde van de deelnemers aan het onderzoek doet aan zelfzorg met zelfzorgmiddelen, of is bewust bezig met bewegen en/of voeding. Bij vier op de tien leidde dit ertoe dat een bezoek aan de zorgprofessional niet meer nodig was.

Digitale zorg

Bijna vier op de tien deelnemers heeft de afgelopen twee jaar zorg via de digitale weg ontvangen. Van de zorg die niet digitaal gegeven werd, had volgens de deelnemers bijna een kwart wel digitaal gekund. Driekwart van de deelnemers volgens wie de zorg ook online had gekund, had dit ook (gedeeltelijk) gewild.

Mantelzorg

Daarnaast bereiden patiënten zich goed voor op gesprekken met de zorgverlener rond keuzes over behandeling, zorg en ondersteuning. Slechts 10 procent van de deelnemers geeft aan zich niet voor te bereiden, met vaak als reden dat het niet mogelijk was omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Ook mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de bijdrage: vier op de tien deelnemers zorgt momenteel voor een naaste, vaak in combinatie met professionele zorg.