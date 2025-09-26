Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

‘Patiënten doen er alles aan om zorg te ontlasten’

,

Patiënten passen hun leefstijl aan, zoeken zelf informatie op, doen aan digitale en zelfzorg en zorgen vaak voor een naaste. Dit alles om de zorg te ontlasten, zo blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek onder 9.552 deelnemers. Zij bleken veel verantwoordelijkheid op zich om de druk op de zorg te verlichten. Dat strookt niet met het beeld van de patiënt als ‘Rupsje Nooitgenoeg’, die alleen maar méér zorg zou willen: “Het tegendeel is waar: patiënten doen er alles aan om de zorg zo min mogelijk te belasten, maar het zorgaanbod verandert nog niet snel genoeg mee,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Grenzen van de zorg

Patiënten zijn zich bewust van de grenzen van de zorg, stelt de Patiëntenfederatie. “Zij maken zich hier ook zorgen over. Het overgrote deel van de deelnemers probeert daarom gezond te leven om klachten te voorkomen of te verminderen.”

Thuisarts.nl

Een greep uit de onderzoeksresultaten. Zeven op de tien zoeken zelf online naar antwoorden op een zorgvraag, waarvan meer dan de helft via Thuisarts.nl. Dit voorkomt volgens de deelnemers veel huisartsbezoeken. Twee derde van de deelnemers aan het onderzoek doet aan zelfzorg met zelfzorgmiddelen, of is bewust bezig met bewegen en/of voeding. Bij vier op de tien leidde dit ertoe dat een bezoek aan de zorgprofessional niet meer nodig was.

Digitale zorg

Bijna vier op de tien deelnemers heeft de afgelopen twee jaar zorg via de digitale weg ontvangen. Van de zorg die niet digitaal gegeven werd, had volgens de deelnemers bijna een kwart wel digitaal gekund. Driekwart van de deelnemers volgens wie de zorg ook online had gekund, had dit ook (gedeeltelijk) gewild. 

Mantelzorg

Daarnaast bereiden patiënten zich goed voor op gesprekken met de zorgverlener rond keuzes over behandeling, zorg en ondersteuning. Slechts 10 procent van de deelnemers geeft aan zich niet voor te bereiden, met vaak als reden dat het niet mogelijk was omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten. Ook mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de bijdrage: vier op de tien deelnemers zorgt momenteel voor een naaste, vaak in combinatie met professionele zorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:Patiënt

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:48 ‘Patiënten doen er alles aan om zorg te ontlasten’
23 sep 2025 Patiëntenfederatie: patiënt niet uit problemen nu premie DSW niet stijgt
5 sep 2025 Adrz start Academie voor Zelfzorg
4 sep 2025 ZorgkaartNederland stopt met ongeverifieerde beoordelingen
2 sep 2025 Patiëntenfederatie: Oplossing gebrekkige gegevensuitwisseling ligt bij toestemming én techniek

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties