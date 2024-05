Patiënten financieren nieuwe locatie huisarts Zutphen

Huisartspraktijk BLOEM is opgericht in 2021, met als doel leefstijl en preventie te integreren in de huisartsenzorg. De praktijk verleent allereerst de reguliere en acute zorg zoals gangbaar is in de huisartsenzorg, maar oprichter Melanie Meijer ziet ook dat de manier van werken is verouderd: “Ruim 80 procent van de chronische aandoeningen is leefstijl-gerelateerd. De roep om meer oog te hebben voor leefstijl en preventie neemt toe.”

Het nieuwe pand kan extra diensten aanbieden. “De huidige regelgeving heeft als richtlijn slechts enkele minuten per consult te besteden aan voorlichting en advies”, aldus Meijer. “Wij willen dit anders doen en ruimte bieden voor themagerichte voorlichtingsuurtjes, groepsconsulten en een lees-koffie-thee-tafel en wie weet een patiëntenraad.”

Meijer kiest voor de financiering bewust voor crowdfunding: “We vinden het mooi om deze stap te zetten samen met onze patiënten en bewoners van deze nieuwe buurt. Het is tijd voor verandering, op deze manier openen we écht samen de praktijk van de toekomst!”