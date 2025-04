Patiënten met kanker eerder opsporen middels AI

Onderzoekers van het Amsterdam UMC denken dat huisartsen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) mensen met longkanker tot vier maanden eerder kunnen opsporen. Ze schrijven erover in een studie die woensdag verschijnt in het British Journal of General Practice.

Een algoritme bekijkt alle medische informatie van een huisartsenpraktijk, leggen de onderzoekers uit. In de medische voorgeschiedenis van patiënten pikt het “een voorspellend signaal op”. In andere studies worden bepaalde zoektermen gebruikt, zoals ‘roken’ of ‘bloed ophoesten’. Maar in de zogenoemde ‘vrije tekst’ over patiënten staat blijkbaar informatie waarmee het algoritme uit dit onderzoek patiënten met kanker eerder kan opsporen, verduidelijkt Ameen Abu-Hanna, hoogleraar Klinische Informatiekunde en mede-onderzoeker.

Screening versus algoritme

Van de 34 patiënten die door het algoritme worden geïdentificeerd, heeft er één longkanker. Vergeleken met screening is het aantal fout positieven lager en kan de selectie gewoon tijdens het consult plaatsvinden.

Longkanker blijft een van de meest voorkomende kankersoorten en heeft, ondanks vooruitgang in de behandeling, nog steeds een slechte prognose. Ruim 80 procent van de patiënten komt binnen vijf jaar te overlijden.

Eerder onderzoek wees op een aanzienlijke toename van de overleving wanneer de behandeling vier weken eerder start. Door gebruik te maken van het ontwikkelde algoritme, zou 62 procent van de patiënten met longkanker vier maanden eerder kunnen worden doorverwezen. De methode moet echter nog gevalideerd worden in verschillende landen en zorgsystemen.

Algoritme

Verder onderzoek moet aantonen op welke gegevens het algoritme precies aanslaat, voordat het in de praktijk kan worden ingezet. Voor de woensdag verschenen studie zijn gegevens van 525.526 patiënten gebruikt uit vier academische huisartsennetwerken in Amsterdam, Utrecht en Groningen.

Van deze groep kregen 2.386 patiënten de diagnose longkanker. De diagnoses werden gevalideerd met behulp van het Nederlandse kankerregister. Zowel gestructureerde als vrije tekstgegevens werden gebruikt om de diagnose longkanker vijf maanden (vier maanden voor doorverwijzing) eerder te voorspellen.

De wetenschappers benadrukken dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlevingskans bij longkanker al kan toenemen als de behandeling vier weken eerder begint.

Andere soorten kanker

Mogelijk biedt deze methode ook soelaas voor andere kankersoorten, die vaak pas in een vergevorderd stadium worden gevonden, zoals alvleesklier-, maag- of eierstokkanker. Voor de patiënt is de kans op overleving groter en de kwaliteit van leven beter. (Skipr/ANP)