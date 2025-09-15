Patiëntenfederatie: operatiestop UMCG is zwaar maar juist besluit

De beslissing van het Groningse ziekenhuis UMCG om voorlopig geen operaties aan aangeboren hartafwijkingen uit te voeren, is “een zwaar besluit met grote impact op patiënten in de regio”, maar wel “het enige juiste besluit om te nemen”. Dat laat de Patiëntenfederatie weten. Ook de Hartstichting vindt dat het UMCG “het juiste besluit” heeft genomen.

Het UMCG kondigde maandag aan dat geplande operaties voor volwassenen en kinderen met aangeboren hartafwijkingen voorlopig niet worden uitgevoerd. Dat duurt uiterlijk tot het einde van het jaar. Volgens het ziekenhuis hebben medewerkers zorgen geuit “over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap”. Dat het universitair medisch centrum er op deze manier mee omgaat, laat volgens de Hartstichting zien “dat het UMCG-bestuur de veiligheid van patiënten vooropstelt”.

Openheid over kwaliteit van zorg

Patiënten kunnen voorlopig terecht in Utrecht, Leiden, Amsterdam en Rotterdam. De Patiëntenfederatie noemt het belangrijk dat zij daarbij “op een goede manier begeleid worden”. Volgens de Hartstichting “kan deze situatie onzekerheid met zich meebrengen voor patiënten”.

De Patiëntenfederatie pleit ook voor meer openheid over kwaliteit en veiligheid van zorg. Op die manier “verkleinen we de kans enorm dat zulke ingrijpende spoedmaatregelen nodig zijn en dat patiënten onverwachts in onzekerheid belanden”. (ANP)