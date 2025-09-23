Patiëntenfederatie: patiënt niet uit problemen nu premie DSW niet stijgt

Het is goed nieuws dat de zorgpremie bij verzekeraar DSW voor het eerst in jaren gelijk blijft, “maar patiënten zijn daarmee niet uit de problemen”, zegt Patiëntenfederatie Nederland.

Volgens de organisatie hebben veel mensen nog altijd te maken met “een stapeling van zorgkosten: premies, het eigen risico, eigen bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen, reiskosten, dieetkosten en kosten voor bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapie”.

Zorg toegankelijk en betaalbaar

Zulke kosten kunnen ertoe leiden dat mensen niet naar een dokter gaan, terwijl ze die zorg wel nodig hebben, stelt de federatie. “Dit probleem vraagt om politieke actie: zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.” De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt enkele tientallen organisaties van patiënten met specifieke aandoeningen, zoals alzheimer, parkinson, crohn, hersenverlamming, dwarslaesie, hiv en kanker.

Hervormingen blijven nodig

DSW maakt traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de premies voor volgend jaar bekend. Het bedrag blijft 158,50 euro per maand. Het bedrijf benadrukt dat dit eenmalig is. Hervormingen in de zorg blijven hard nodig, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot op Zorgvisie. Volgens de verzekeraar is de zorg vooral bezig met het beter maken van zieke mensen en is er te weinig aandacht voor de factoren die mensen ziek maken. Daardoor “blijven we symptomen bestrijden in plaats van oorzaken aanpakken”.

In de komende weken kondigen andere verzekeraars hun premies aan. Zij hebben daar tot 12 november de tijd voor. Vergelijkingssite Zorgkiezer denkt dat zij niet achter kunnen blijven bij DSW. Consumenten kunnen tot 31 december hun huidige zorgverzekering opzeggen en moeten dan voor 31 januari een nieuwe polis voor 2026 afsluiten. (ANP)