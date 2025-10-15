Patiëntenfederatie: Verkiezingen gaan te weinig over de zorg

Bijna driekwart van de deelnemers van een ‘flitspeiling’ van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 10.000 leden vindt de zorg één van de belangrijkste onderwerpen bij de stemkeuze bij de aanstaande verkiezingen.

Een overgroot deel van de deelnemers aan het onderzoek heeft een chronische ziekte of aandoening. Patiënten kijken nadrukkelijk naar wat politieke partijen doen om de zorg toegankelijk te houden. Ze willen concrete oplossingen voor het personeelstekort, kortere wachttijden en betaalbare zorg, zo blijkt uit de peiling.

Waardering daalt

69 procent verwacht dat de zorg er over tien jaar slechter aan toe zal zijn dan nu. De gemiddelde waardering voor de huidige zorg daalt van een 7,3 in 2023 naar een 7,0 dit jaar. De grootste zorgen van mensen gaan over het tekort aan zorgverleners (64 procent), wachttijden (54 procent) en de kosten van zorg (51 procent).

Veel patiënten weten nog niet op welke partij ze gaan stemmen, maar de zorg weegt voor bijna iedereen zwaar mee in hun keuze. 38 procent twijfelt nog tussen meerdere partijen en 12 procent weet het nog helemaal niet.

Broos

Directeur Arthur Schellekens vindt het verontrustend dat het vertrouwen van patiënten in de toekomst van de zorg zo broos is: “Veel mensen zijn bang dat ze straks niet meer op tijd of niet meer goed geholpen worden, of dat ze hun zorg niet meer kunnen betalen. Tegelijkertijd valt het op dat het in de verkiezingscampagne nog weinig over zorg gaat.”

De Tweede Kamerverkiezingen zijn 29 oktober.