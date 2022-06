Patiëntenfederatie wil meer duidelijkheid in zorgpolissen

Het aanbod van zorgpolissen is voor de gemiddelde Nederlander niet meer te volgen. Het zijn er teveel en verschillen zijn niet meer te onderscheiden. Daarom willen Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) dat zorgverzekeraars hierover helderder worden, zo schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer debatteert op 28 juni over de polissen. De organisaties willen dat de minister de zorgverzekeraars oproept tot meer helderheid in het aanbod. “Er moet een polisaanbod komen dat passend is bij de behoefte van verzekerden en waarvan duidelijk is waarin polissen van elkaar verschillen”, vindt de federatie.

Daarnaast roepen Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) de Kamer op om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Er zijn zoveel verschillende regels over vergoedingen, betalen en bijbetalen dat eigenlijk niemand weet wat er allemaal kan, mag en moet op financieel gebied.