Patiëntenfederatie ziet veel ‘nare gevolgen’ van medicijntekorten

Oplopende medicijntekorten raken miljoenen Nederlanders en hebben “vaak hele nare gevolgen”, stelt de Patiëntenfederatie op basis van een peiling onder 7000 patiënten uit de eigen achterban. Ruim een op de drie ondervraagden zegt door problemen met de levering van hun medicatie meer pijn of klachten te hebben. Bijna de helft heeft veel last van stress door medicijntekorten.

Een op de vijf deelnemers aan de peiling zegt negatieve gevolgen te ondervinden in het dagelijkse functioneren: deze mensen kunnen hun baan of vrijwilligerswerk niet meer goed uitvoeren doordat ze niet de juiste medicijnen krijgen. Een minderheid (3 procent) zegt hierdoor zelfs blijvende gezondheidsschade te hebben opgelopen.

Groter dan ooit

Volgens de Patiëntenfederatie wordt ruim de helft (53 procent) van alle medicijngebruikers geraakt door het medicijntekort. Apothekersorganisatie KNMP kwam begin dit jaar ook op die orde van grootte uit in een eigen rapport over het geneesmiddelentekort. Dat is volgens de apothekers inmiddels “groter dan ooit”. Nederland heeft steeds meer moeite om de noodzakelijke medicatie voor iedereen te bemachtigen op de internationale markt.

Maatschappelijke gevolgen

De enquête van woensdag laat volgens de patiëntenorganisatie zien dat de medicijntekorten niet alleen vervelend zijn voor de mensen die er last van hebben, maar ook grote maatschappelijke gevolgen hebben. “We verliezen honderdduizenden potentiële arbeidskrachten en vrijwilligers omdat we de beschikbaarheid van medicijnen in Nederland niet op orde hebben”, stelt directeur-bestuurder Arthur Schellekens.

Minder afhankelijk

Het onderzoek verschijnt vlak voor de dag van een debat in de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. De Patiëntenfederatie heeft Kamerleden onder meer geadviseerd om maatregelen te nemen die Nederland minder afhankelijk maken van landen als China en India. “Nederland zou het voortouw moeten nemen om dit binnen Europa te gaan organiseren.” Verder vraagt de organisatie zich af hoe effectief het voorradenbeleid werkt. Daar zijn wel regels en afspraken over gemaakt, maar de Patiëntenfederatie vraagt zich af of die “toereikend zijn”. (ANP)