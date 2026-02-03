Patiëntenorganisaties: kabinetsplannen maken zorg duurder

Als de plannen van de nieuwe coalitie voor de zorg doorgaan, wordt de zorg duurder voor mensen die dit nodig hebben. Daarvoor waarschuwen drie organisaties die zich inzetten voor patiënten.

Dit zijn Patiëntenfederatie Nederland, die mensen met een chronische aandoening vertegenwoordigt, Ieder(in), voor mensen met een beperking, en MIND, voor mensen met psychische klachten.

De organisaties zeggen dat ze zich grote zorgen maken over het regeerakkoord van D66, VVD en CDA. “Een hoger eigen risico, minder vergoeding en nog meer eigen bijdragen maken zorg opnieuw duurder”, stellen ze. De organisaties zijn bang dat mensen daardoor niet meer naar een arts gaan als ze hulp nodig hebben. “Het gevolg: meer pijn en klachten, verergering van psychisch lijden, minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en uiteindelijk juist hogere maatschappelijke kosten.”

De drie organisaties betwijfelen ook of het kabinet genoeg geld vrijmaakt voor maatregelen om de gevolgen te compenseren. (ANP)