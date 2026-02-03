Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Patiëntenorganisaties: kabinetsplannen maken zorg duurder

,

Als de plannen van de nieuwe coalitie voor de zorg doorgaan, wordt de zorg duurder voor mensen die dit nodig hebben. Daarvoor waarschuwen drie organisaties die zich inzetten voor patiënten.

Dit zijn Patiëntenfederatie Nederland, die mensen met een chronische aandoening vertegenwoordigt, Ieder(in), voor mensen met een beperking, en MIND, voor mensen met psychische klachten.

De organisaties zeggen dat ze zich grote zorgen maken over het regeerakkoord van D66, VVD en CDA. “Een hoger eigen risico, minder vergoeding en nog meer eigen bijdragen maken zorg opnieuw duurder”, stellen ze. De organisaties zijn bang dat mensen daardoor niet meer naar een arts gaan als ze hulp nodig hebben. “Het gevolg: meer pijn en klachten, verergering van psychisch lijden, minder mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en uiteindelijk juist hogere maatschappelijke kosten.”

De drie organisaties betwijfelen ook of het kabinet genoeg geld vrijmaakt voor maatregelen om de gevolgen te compenseren. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:03 Patiëntenorganisaties: kabinetsplannen maken zorg duurder
30 jan 2026 Coalitie hervormt en schaft niet-gecontracteerde zorg af
29 jan 2026 Zuid-Holland ziet geen gezondheidsrisico's rond 'PFAS-hotspots'
29 jan 2026 Noordelijke ziekenhuizen ervaren drukke januari door winterweer
28 jan 2026 Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties