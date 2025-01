PFZW verhoogt zorgpensioen niet

Zorgpensioenfonds PFZW verhoogt dit jaar niet de pensioenen voor de 2,9 miljoen (oud)deelnemers in de zorg- en welzijnsector. Hoewel het rendement vorig jaar uitkwam op 7,7 procent, is de ‘actuele dekkingsgraad’ lager dan de wettelijke eis van 110 procent.

De afgelopen drie jaar kon PFZW de pensioenen verhogen met in totaal 13 procent, staat in het jaaroverzicht van de pensioenorganisatie die een belegd vermogen heeft van 259 miljard euro.

PFZW is al jaren bezig, net als de andere pensioenfondsen, zich voor te bereiden op een nieuw pensioensystematiek. PFZW stapt daar per 1 januari volgend jaar op over. Echter, de NSC-fractie in de Tweede Kamer heeft enkele dagen geleden een voorstel gedaan voor een referendum over het nieuwe pensioenstelsel.

“Wij hebben grote zorg daarover”, zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann: “We zijn onaangenaam verrast dat in deze fase van de transitie naar de nieuwe regeling opnieuw spelregels ter discussie worden gesteld.”

Kellermann: “Dit voorstel staat haaks op uitgangspunten in het Pensioenakkoord en is daarnaast uiterst ingewikkeld en kostbaar. Het staat een goede en zorgvuldige overgang naar de nieuwe pensioenregeling onnodig in de weg. Dat is niet in het belang van onze deelnemers.”