Philadelphia opent pakketpunten op dagbestedingslocaties

Philadelphia Zorg en pakketjesbedrijf DPD openen pakketpunten op dagbestedingslocaties. Hiermee wil het duo cliënten extra uitdagen en de verbinding met de wijk vergroten.

Het initiatief sluit aan op Philadelphia’s koers ‘Vergroot je wereld’, waarbij deelnemers midden in de samenleving staan en de buurt en mensen met een beperking iets voor elkaar betekenen.

Landelijke navolging

Wat begon in Sneek, krijgt nu landelijk navolging. Philadelphia en DPD Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op verschillende dagbestedingslocaties in Amsterdam en Hilversum worden pakketpunten geopend.

“Een voorbeeld van hoe organisaties en bedrijven kunnen bijdragen aan een gewoon, eigen leven voor mensen met een beperking. Terwijl diezelfde bedrijven en organisaties kunnen rekenen op het enthousiasme en de inzet van de deelnemers”, aldus Philadelphia.