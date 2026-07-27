Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Philadelphia opent pakketpunten op dagbestedingslocaties

,

Philadelphia Zorg en pakketjesbedrijf DPD openen pakketpunten op dagbestedingslocaties. Hiermee wil het duo cliënten extra uitdagen en de verbinding met de wijk vergroten.

Het initiatief sluit aan op Philadelphia’s koers ‘Vergroot je wereld’, waarbij deelnemers midden in de samenleving staan en de buurt en mensen met een beperking iets voor elkaar betekenen.

Landelijke navolging

Wat begon in Sneek, krijgt nu landelijk navolging. Philadelphia en DPD Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Op verschillende dagbestedingslocaties in Amsterdam en Hilversum worden pakketpunten geopend.

“Een voorbeeld van hoe organisaties en bedrijven kunnen bijdragen aan een gewoon, eigen leven voor mensen met een beperking. Terwijl diezelfde bedrijven en organisaties kunnen rekenen op het enthousiasme en de inzet van de deelnemers”, aldus Philadelphia.

Reageer op dit artikel
Meer over:Gehandicaptenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:49 Philadelphia opent pakketpunten op dagbestedingslocaties
22 jul 2026 OM vervolgt Pluryn om overlijden bewoner na te hete douche
21 jul 2026 Gehandicaptenzorg: onbekend en toch bemind
19 jul 2026 Cliëntenraad vreest sluiting laatste zorgvilla’s Expertcare
8 jul 2026 Wet medezeggenschap voldoet, succes valt of staat met bestuur

Reader Interactions

Reacties