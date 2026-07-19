Cliëntenraad vreest sluiting laatste zorgvilla’s Expertcare

De cliëntenraad van Villa ExpertCare vreest dat ook de laatste twee zorgvilla’s voor kinderen met een ernstige handicap binnenkort sluiten, terwijl nog niet voor alle cliënten een passende zorgplek is gevonden.

Dat meldt het Brabants Dagblad. De Duitse multinational B. Braun, sinds 2021 eigenaar van Villa ExpertCare, kondigde eerder dit jaar aan alle vier de zorgvilla’s te sluiten. De locaties in Waalre en Vleuten zijn inmiddels gesloten, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelde dat de zorg daar niet langer veilig was. De vestigingen in Wezep en Rijswijk blijven vooralsnog open tot en met 31 december.

Volgens de cliëntenraad heeft ongeveer de helft van de tachtig kinderen inmiddels een andere zorgplek gevonden. Voor de overige kinderen is dat nog niet gelukt, of ze krijgen zorg in de twee overgebleven villa’s. De raad vreest dat ook de laatste twee locaties sluiten voordat passende zorg beschikbaar is.

De cliëntenraad vroeg donderdag de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek naar het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen van Villa ExpertCare. Volgens de raad is de zorg bewust afgebouwd in het belang van aandeelhouder B. Braun. Ook verzoekt de cliëntenraad om vervanging van het bestuur en de raad van commissarissen.

IGJ: wet overtreden

De IGJ stelde eerder dat het bestuur onvoldoende zicht heeft op de risico’s voor kwetsbare cliënten en de wet overtreedt. Het bestuur en de raad van commissarissen stellen daarentegen dat de zorgverlening nog altijd goed verloopt.

Volgens advocaat Roeland de Mol en cliëntenraadvoorzitter Marcel Barzilay maakte B. Braun tijdens de zitting duidelijk niet te willen meewerken aan een nieuw bestuur. Daarbij zou zijn gedreigd de resterende locaties al vóór 31 december te sluiten als het gerechtshof ingrijpt.

De Ondernemingskamer doet binnen vier weken uitspraak.

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