Inspectie grijpt in omdat Villa ExpertCare informatie niet gaf

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft bestuurlijk ingegrepen omdat Villa ExpertCare gebrekkig is geweest in de informatievoorziening, meldt de inspectiedienst. Deze maatregel volgt op een eerdere beslissing van de inspectie dat zorgvilla’s van ExpertCare in Vleuten (Utrecht) en Waalre (Noord-Brabant) voor gehandicapte kinderen uiterlijk 1 juli moesten sluiten.

Onderdeel van deze ingreep was dat Villa ExpertCare informatie over de situatie op tijd moest delen met ouders/vertegenwoordigers van de kinderen en ook met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dit is niet gebeurd en daarom is nu een zogeheten last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent dat de inspectie de informatie deelt, waardoor alle partijen “volledig geïnformeerd zijn”.

Gegrond

De maatregel door de inspectie was al genomen op 26 juni, maar hiertegen had Villa ExpertCare juridisch bezwaar aangetekend. De bestuursrechter heeft geoordeeld dat de ingreep gegrond was.

De sluiting van de locaties was gedaan om “een gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg”. (ANP)