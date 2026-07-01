Cliëntenraad ExpertCare hoopt ondanks sluiting villa’s op uitweg

De cliëntenraad van Villa ExpertCare houdt hoop dat twee van de vier kindzorgvilla’s die dinsdag sluiten toch op termijn weer open kunnen voor de gehandicapte kinderen. Dat laat een lid van de cliëntenraad weten. De sluiting tegenhouden is volgens hem niet meer mogelijk. Wel wil het medezeggenschapsorgaan via de rechter het bestuur van de zorgorganisatie laten ontslaan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) oordeelde vorige week dat de villa’s in Vleuten en Waalre moeten sluiten omdat er “ernstige tekortkomingen” zijn in de zorg voor de kinderen die nog gebruikmaken van dagopvang en logeerzorg. Dinsdag werd onder meer een inspectierapport openbaar. Daarin stond ook dat het bestuur “onvoldoende handelt naar de urgentie die is ontstaan” en “onvoldoende inzicht toont”. IGJ eist dat ExpertCare dinsdag een “passend zorgalternatief voor ieder kind” heeft geregeld.

Bestuur moet weg

Door de sluiting moeten sommige ouders nu zelf de zorg van hun ernstig gehandicapte kinderen op zich nemen, laat de cliëntenraad weten. De raad hoopt met de bevindingen van de inspectie later deze maand de rechter te kunnen overtuigen dat het bestuur weg moet.

Openbaarmaking

Villa ExpertCare probeerde openbaarmaking van het inspectierapport dinsdag via de rechter tegen te houden. De zorgorganisatie vindt dat in het rapport sprake is van “een onvolledig beeld over het handelen van Villa ExpertCare”, omdat de organisatie in een “uiterst complexe situatie” terecht is gekomen.

Clusteren

Villa ExpertCare kondigde begin dit jaar aan alle vier de zorgvilla’s te sluiten vanwege hoge kosten en een tekort aan personeel. Om daarnaartoe te werken, wil de organisatie de zorg nu ‘clusteren’ door twee villa’s te sluiten en kinderen deels over te plaatsen naar de andere locaties. (ANP)