Minister: overname ExpertCare voorlopig van de baan

Een overname van de zorgvilla’s van ExpertCare zit er voorlopig niet in, meldt zorgminister Mirjam Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. Een overnamevoorstel bleef uit en het is volgens de bewindsvrouw daarom zaak om eerst te focussen op het vinden van een passende plek voor nog 38 kinderen met een meervoudige handicap.

“Verdere onzekerheid over een mogelijke overname helpt kinderen en ouders niet verder, brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zorg en vertraagt de zorgbemiddeling”, aldus Sterk, die een overname in de toekomst niet uitsluit.

Overnamekandidaat

De cliëntenraad van ExpertCare is verbaasd over de mededeling van de minister. Volgens de cliëntenraad was er een overnamekandidaat in beeld en heeft die zich, voor zover de raad weet, niet teruggetrokken.

Noodscenario’s

Vorige week werd duidelijk dat de villa’s in Vleuten en Waalre moeten sluiten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege ondermaatse zorg. Eerder sprak Sterk al haar teleurstelling uit over de noodzaak van de ingreep. De kinderen op de sluitende locaties krijgen voorrang en er liggen noodscenario’s klaar. Op de andere twee locaties van ExpertCare houdt de IGJ intensief toezicht.

Donderdag debatteert de Kamer over de sluiting van de zorgvilla’s. (ANP)