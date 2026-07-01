Gehandicaptenorganisaties dekken zich in tegen boetes Wet DBA

Meer dan helft van de gehandicaptenzorgorganisaties heeft een waarschuwende toelichting opgenomen in het jaarverslag. Ze vrezen dat ze zich niet aan de wetgeving die schijnzelfstandigheid onder zzp’ers moet voorkomen, kunnen houden.

Volgens accountantsorganisatie BDO, die veel jaarrekeningen over 2025 heeft doorgespit, lopen deze zorgaanbieders een ‘substantieel risico’ op boetes.

Risico

In de toelichting staat dat er een risico is dat ingeschakelde zzp’ers achteraf gekwalificeerd kunnen worden als werknemer. In dat geval kunnen naheffingen van loonheffingen en pensioenpremies over eerdere jaren worden opgelegd. De Belastingdienst kan ook boetes opleggen bij schijnzelfstandigheid, maar met name als er sprake is van kwade opzet. De betreffende organisaties hebben de risico’s proberen te beperken, staat in de tekst, maar toch is het onzeker of er naheffingen of boetes opgelegd kunnen worden.

Geen boekenonderzoek

De waarschuwende tekst in het jaarverslag zou opgevat kunnen worden als uiterst voorzichtig, want het kabinet heeft onder zware druk van de Tweede Kamer vorig jaar besloten in 2026 toch geen boetes uit te delen aan aanbieders die gebruikmaken van schijnzelfstandigen. Ook zullen er geen boekenonderzoeken plaatsvinden die nodig zouden zijn om achteraf loonbelasting te heffen bij bedrijven waar schijnzelfstandigen zouden werken.