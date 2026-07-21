Gehandicaptenzorg: onbekend en toch bemind

Nederlanders vinden dat de gehandicaptenzorg belangrijk werk doet, blijkt uit onderzoek. Maar slechts 38 procent zou vrijwilligerswerk willen doen in deze sector.

Waardering gehandicaptenzorg. Beeld: DMegias / stock.adobe.com

DVJ Insights onderzocht het ‘bewustzijn en de waardering voor de gehandicaptenzorg’, in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ze enquêteerden 207 Nederlanders buiten de gehandicaptenzorg en 610 medewerkers binnen de gehandicaptenzorg, werkzaam bij leden van de VGN.

Positieve associaties

De mensen buiten de gehandicaptenzorg hebben overwegend positieve associaties met de sector. Ze omschrijven de sector als ‘goed’, ‘moeilijk’, ‘nodig’, ‘zwaar’ en ‘belangrijk’. 83 procent van hen vindt de gehandicaptenzorg ‘nodig voor de samenleving’ en evenveel van hen vindt dat de gehandicaptenzorg ‘meer waardering verdient’.

Ook de zorgmedewerkers worden zeer gewaard. Respondenten van buiten de gehandicaptenzorg zeggen: “Ik vind het heel knap dat er zoveel mensen 24/7 klaarstaan voor de gehandicaptenzorg omdat het heel zwaar maar heel mooi werk is.” En: “Ik zou het zelf niet kunnen, maar heb daarom veel bewondering voor de mensen die in deze sector werken: zij doen belangrijk werk.”

Aan de andere kant gaven ook veel mensen aan dat ze geen goed beeld hebben van wat de gehandicaptenzorg precies doet.

Medewerkers voelen waardering niet

Medewerkers ervaren die waardering echter niet. Ze vinden dat ze ‘hard werken voor weinig’. 45 procent van de hen heeft het gevoel dat ze voor hun werk gewaardeerd worden door mensen buiten de sector.

Vrijwilligerswerk

13 procent van de respondenten buiten de gehandicaptenzorg zou ‘zeker wel’ een bijdrage willen leveren aan de gehandicaptenzorg, bijvoorbeeld als vrijwilliger. 25 procent zou dat misschien wel willen. 16 procent zeker niet en 22 procent waarschijnlijk niet. 24 procent staat neutraal tegenover deze vraag.

Mensen die het niet willen, geven daarvoor als reden dat het psychisch, fysiek en emotioneel te zwaar zou zijn. Mensen die dit wel willen overwegen, zeggen dat het ze leuk werk lijkt. Ze zouden altijd al iets willen doen voor deze mensen.