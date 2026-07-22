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OM vervolgt Pluryn om overlijden bewoner na te hete douche

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Het Openbaar Ministerie gaat gehandicaptenzorgaanbieders Pluryn strafrechtelijk vervolgen vanwege een dodelijk douche-incident. De 67-jarige bewoner Frans overleed in maart 2025 aan de gevolgen van brandwonden nadat hij onder een te hete douche had gestaan.

Het drama gebeurde op zondag 16 maart 2025 op de Pluryn-locatie De Winckelsteegh inNijmegen, meldt De Gelderlander.

Zware brandwonden

In een persverklaring schrijft het OM: “Het slachtoffer werd die dag onder de douche gezet. Het verplegend personeel is daarop enige tijd weggegaan en dus afwezig geweest. Bij terugkomst bleek dat de temperatuur van het kraanwater zodanig was opgelopen, dat de man zware brandwonden opliep. Een dag later is hij overleden.”

Eerder niet vervolgd

Eerder besloot het OM al dat de betrokken personeelsleden zelf niet strafrechtelijk worden vervolgd. “We concluderen op basis van het onderzoek dat een strafrechtelijke vervolgingtegen deze personen niet op zijn plaats is.”

OM vervolgt Pluryn alsnog

Maar nu blijkt dat er wel redenen zijn om de zorginstelling als geheel te vervolgen. Het OM schrijft: “Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Het OM komt tot de conclusie dat er fouten zijn gemaakt bij de instelling die dusdanig ernstig zijn dat dit dodelijke ongeval heeft kunnen plaatsvinden. In de ogen van het OM maken de feiten en omstandigheden dat het strafrecht hier van toepassing is en de instelling ook strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor dood door schuld.”

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