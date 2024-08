Philips helpt ruim driehonderd klanten bij implementatie digitale pathologie

In meer dan twintig ziekenhuizen werken pathologielaboratoria nu volledig digitaal, met gescande coupes en digitale diagnoses als standaard.

Samenwerken

Een voorbeeld is het diagnosticeren van kanker, waarbij een multidisciplinair team van oncologen, pathologen, radiologen, genetici en andere specialisten samenwerken.

Daniella van den Corput, verantwoordelijk voor Pathology Solutions Philips Benelux, zegt: “Wij bevorderen de digitale transformatie in de pathologie en multidisciplinaire klinische samenwerking tussen pathologen, radiologen, oncologen en andere zorgprofessionals, waardoor artsen de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om betere resultaten en een beter zorg voor patiënten te kunnen leveren.”

De oplossing van digitale pathologie van Philips ondersteunt dit proces met scanners voor coupes en een beeldbeheersysteem. Maar ook met bewezen implementatie- en ondersteuningsservices, om de transformatie van analoge naar volledig digitale pathologieworkflows te begeleiden.

Hoe werkt het

“Digitale pathologie draagt bij aan de manier waarop we kanker diagnosticeren en mogelijk behandelen. We kunnen pathologielaboratoria helpen bij de transformatie naar volledig digitale workflows, waardoor tijd wordt bespaard en de last voor pathologen en patiënten wordt verlicht”, zegt Van den Corput.

Met Philips IntelliSite Pathology Solution kan de tijd worden verkort die nodig is voor het beoordelen, rapporteren en aftekenen van dossiers. Daarnaast laat het pathologen ook op afstand werken. Hierdoor levert het tot 21 procent meer efficiëntie op tijdens het werken. Maar ook verminderd het tekort aan opgeleide pathologen en verlaagd het de kosten.

Door samenwerking op afstand en toegang tot AI, kunnen pathologen sneller nauwkeurige diagnoses stellen, wat de zorg verbetert. Veilig delen van labgegevens maakt ze toegankelijk voor zorgteams tijdens de hele behandeling. Philips’ open platform ondersteunt ook onderzoek door het delen van digitale gegevens voor nieuwe diagnostische en behandelopties mogelijk te maken.

Opnieuw goedkeuring

Philips lanceerde in 2017 de eerste door de FDA goedgekeurde digitale pathologieoplossing, nu wereldwijd de meest gebruikte voor eerstelijnsdiagnostiek. De nieuwste versie, Philips IntelliSite Pathology Solution 5.1, heeft onlangs opnieuw FDA-goedkeuring gekregen.

Deze oplossing ondersteunt samenwerking op afstand, verhoogt productiviteit, pakt personeelstekorten aan en bespaart kosten. Met geïntegreerde hardware, software, opslag en connectiviteit biedt het een end-to-end digitale workflow, waardoor pathologen nauwkeurigere diagnoses kunnen stellen en de patiëntenzorg verbetert.