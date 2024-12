Philips werkt samen met Belgische startup icometrix

De beeldvormende technologie van icometrix kan gebruikt worden voor neurologische aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose. De technologie is geïntegreerd in de onlangs gepresenteerde next generation BlueSeal MR-scanners van Philips en zal worden ingezet in het ondersteunende softwareplatform.

“Naarmate deze innovaties zich blijven ontwikkelen, kunnen ze neurologische zorg transformeren, waardoor er hoop ontstaat op een betere diagnose en monitoring van chronische aandoeningen zoals Alzheimer en MS. Onze samenwerking met icometrix is een belangrijke stap voorwaarts in het gebruik van AI om personeelstekorten te helpen verminderen, de kosten van zorg te verlagen, de diagnostische betrouwbaarheid te vergroten en de zorgorganisatie van gepersonaliseerde plannen te vergemakkelijken voor het toenemende aantal mensen dat de diagnose Alzheimer krijgt”, aldus Shez Partovi, Chief Innovation & Strategy Officer en business leader van Enterprise Informatics bij Philips.